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After Party – Top Dog 37

Pods, улица Грузинский Вал, 11с3

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

В ночь исторического турнира TOP DOG 37, где в главном бою сойдутся в сене РЕГБИСТ и ALEX TERRIBLE, тебя ждёт финальный аккорд этого вечера – After Party от комьюнити SPYASHYE. А вместе с ней летняя терраса, авторское меню и напитки, вдохновлённые бойцами турнира, атмосферная фотосессия, шесть часов общения и отдыха вместе с бойцами TOP DOG. Line-up: LORENSIYA, IKADUCA, SANDER ZHUKOV.

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