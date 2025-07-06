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Про событие
В ночь исторического турнира TOP DOG 37, где в главном бою сойдутся в сене РЕГБИСТ и ALEX TERRIBLE, тебя ждёт финальный аккорд этого вечера – After Party от комьюнити SPYASHYE. А вместе с ней летняя терраса, авторское меню и напитки, вдохновлённые бойцами турнира, атмосферная фотосессия, шесть часов общения и отдыха вместе с бойцами TOP DOG. Line-up: LORENSIYA, IKADUCA, SANDER ZHUKOV.
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