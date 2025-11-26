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Афро-спевка: госпелы и спиричуэлы

РанДом Культуры
Большой Николопесковский переулок, 13

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

Спевка с Тамарой Зарицкой, лидером группы «ПсихоДельта». Будешь разучивать афроамериканские госпелы и спиричуэлы. Сначала самые известные и как всем удобно, а потом можно и на голоса, и побольше психодела! Попадать в ноты необязательно, лад все равно не европейский (шутка, но не совсем). Вход — донат. Поддержать РанДом донатом. подпиской (http://t.me/tribute?start=s13130) единоразово (http://t.me/tribute/app?startapp=dfU9)

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