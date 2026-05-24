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Аффинаж

Свобода, Ленинградский проспект, 47с19

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Завершение:

от 2500₽ до 4500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Коллектив, который критики и слушатели называют одной из самых самобытных и аутентичных групп на отечественной рок-сцене. Концерт станет частью большого тура с интригующим названием «Не-покой-тур». «Аффинаж» смело смешивает стили, существует в диапазоне от лёгкого инди до экстремальных направлений, от поп-рока до дарк-фолка. Многослойный мощный баян, витиеватые басовые линии, мелодичный тромбон, акустическая гитара и вокал, варьирующийся от нежного полушепота до эмокорного надрыва, — порой коллектив звучит как полноценный оркестр. Грустный оркестр, как говорят сами музыканты и называют свой жанр «нуар-шансон», или чёрные городские песни.

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