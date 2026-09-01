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Адам Сэндлер на рубеже веков

Reloft ART, Денисовский переулок, 23с1

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Бесплатно
Возраст 18+
Выставки

Про событие

Выставка, посвящённая ностальгии и анемое по временам свободы и беспечности, искренности, дружбе, любви, драме без боли и, конечно, тупости поп-культуры рубежа тысячелетий. 22 художника проживают всю сложность комедии, путешествуя по кинематографичной вселенной, наверное, самого главного панка Голливуда. Вход свободный. Часы работы: Пн – Пт: 10.00 – 20.00 Сб: 11.00 – 19.00 Вс: выходной

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