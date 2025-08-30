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Act Festival

ДК «Альфа Кристалл»
Самокатная улица, 4с11

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Завершение:

от 3800₽ до 17000₽
Возраст 18+
Выставки
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Фестивали

Про событие

День рождения фестиваля, который за два года стал символом красоты, звука и встреч, что меняют жизнь. Два дня — две вселенные, раскрывающиеся только вместе. 30 августа — первая вспышка. Гул толпы, редкие привозы, премьеры и сеты, после которых ночь кажется бесконечной. 31 августа — кульминация. Оркестры, живые лайвы, финальные треки и то мгновение, когда всё вокруг замирает, чтобы запомнить лето навсегда. В лайнапе: 30.08 Tesla boy / ISENTIE / depart / OMER TAYAR / Kubrak / Mashkov / THESE TWO / DANIEL HOKUM / 31.08 Monoplay / Valdman / Orchestra / ARY SYA / HOLYMOLLY / Izhevski / Dasha Malygina / Nastya Mira / Aza Sirelis — Арт-сцены и световые инсталляции — Маркет, виниловый базар и кастом-зона — Фотобудка и портретные локации — Беспроигрышная лотерея

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