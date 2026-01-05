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Разреши себе быть любым, отпусти контроль и просто растворись в музыке, на тёмной или светлой сцене, как тебе захочется. altruck fishman meta.brother maya timofeeva xpl0re andr opustoshil meta sister (live) SHAKA Vasilii Volchok stager mark griboedov FC/DC 18+ Вход: донат от 555 руб.
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