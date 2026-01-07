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Абстрасенция: новогодний пауэрхаус

Гончарная улица, 7/4с1

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 18+
Вечеринки
Фестивали

Про событие

Рождественский вечер электронной музыки. Уникальный международный фестиваль атмосферной электронной музыки, который вот уже более десяти лет проходит в различных городах. Абстрасенция разрушает стереотипы о том, что электронная музыка — это всегда что-то танцевальное и клубное. Атмосферная электроника включает множество жанров: Ambient, FutureGarage, Downtempo, IDM, Chillwave, Post-Dubstep, и многие другие. Это музыка для глубокого погружения, которая подходит даже тем, кто обычно предпочитает слушать музыку в наушниках в уединении. Среди участников фестиваля можно встретить таких мировых звёзд, как Vacant, Slow Magic, Synkro, и Ishome.

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