Спектакль-галлюцинация. Кажется, дело происходит в кабаре? Или в обычном парижском кафе? Перед нами четыре венских стула, четыре круглых столика и четыре девушки. Каждая — со своим темпераментом, своим тембром, своей манерой пения. Четыре певицы не просто исполняют произведения Дебюсси, Равеля, Форе, Аллегри, Пиццигони и французские песни ХХ века — они грустят, веселятся, страдают, кокетничают, ссорятся, сплетничают — и каждая рассказывает историю своей жизни. Вот перед нами мидинетка, вот томная красавица, уставшая от богемной жизни, вот маленькая цветочница — а вот четыре голоса сливаются воедино, как сливаются в абсенте ноты полыни, ромашки, мелиссы и мяты. Легендарный абсент – запретный напиток, колдовское зелье, опасный галлюциноген, вдохновитель великих картин и бессмертных стихов в данном случае – скорее символ. Настоящее волшебство здесь навеяно не напитком — пением. Слушая его, легко в самом деле впасть в эйфорию.