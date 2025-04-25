Абразив — фестиваль-вечеринка в формате столкновения и пересечения экспериментального металла и эмбиент-дроуна от представителей Московской Шумовой Мануфактуры. Ожидается гранулирование шумовых масс и сплавление звука в двуединый раскалённый поток. Два Цеха одновременно сойдутся на двух сценах Ла, представив сольные сэты и большие коллаборации в полу-импровизационных выступлениях. В лайнапе: Цех гудьбы: Jij / Accasari / Sx107 / quefear / Jum-Jum / Droning Room Цех металлов: Adelheid / Phenoptosis / T_ERROR 404 / DUKKHA / [ b?: ] / NE STERVA 8 Hz / Accasari / Old Moss / Kernel Vault & Weaponized Weather / Anomalies (W.W.A.) / Apocatastasis x Gwalt Жанры: Ambient / Electronic FC/DC