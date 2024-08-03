Тебя ждет необычная программа Main Strings Orchestra с музыкой одного из самых успешных коллективов за всю историю поп-музыки, символа эпохи «диско» — легендарных ABBA. Dancing Queen, The Winner Takes It All, Take A Chance On Me и многие другие хиты в исполнении симфонического камерного оркестра заставят тебя прочувствовать домашнюю и уютную атмосферу 70-х, а также отдохнуть от суеты на крыше с красивым видом на Москву. ABBA — это праздник на все времена. Поколение, заставшее 70-е годы в их апогее, всегда с ностальгией вспоминает эти теплые и красочные времена, полные уникальной и неповторимой атмосферы. Мало кто из поп-звезд первой величины звучал так же «по-домашнему», как ABBA — это относится даже к их самым драматичным песням. Заразительно мелодичная, танцевальная, добрая музыка ABBA дарит слушателям спасительное убежище, мечты о лучшей жизни, слегка меланхолическую радость, утешение. Main Strings Orchestra — это музыкальный коллектив, основанный известной скрипачкой — Асией Абдрахмановой. Ее яркость и смелость, в сочетании с совершенно разными стилями музыки, всегда захватывают внимание слушателя и заставляют по-новому взглянуть на всем знакомые мелодии. Сбор гостей за час до начала концерта.