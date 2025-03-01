Rонцерт при свечах с восходящей джазовой звездой Raykhona & jazz band на панорамной крыше. Ты услышишь живой джаз на уютной панорамной крыше при свечах в исполнении ослепительной Райхоны, которая перенесет тебя в удивительный по своему внешнему облику и энергетике город Нью-Йорк 1940 года, где ты сможешь насладиться самыми изысканными звуками живой музыки. Ведь Нью-Йорк, пожалуй, один из самых известных мегаполисов, имеющий богатую историю и необыкновенный колорит..от бурного Таймс-сквер и невероятно стильного района Soho до самого темного уголка Бронкса — царство крайностей. И этот город вдохновлял и вдохновляет сотни музыкантов посвящать ему песни. Приходи отметить первый день весны, и растворится в удивительно красивом голосе вокалистки Райхоны, которая подарит тебе частичку этого невероятного Мегаполиса, когда сценой правили такие деятели искусств как Синатра, Армстронг, Элла Фиджеральд, Освальдо Фаррес, Глен Миллер и другие яркие джазмэны.