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A Night in New York

Крыша универмага Цветной, Цветной б-р, 15 стр. 1

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 3000₽
Возраст 12+
Концерты
Необычное

Про событие

Rонцерт при свечах с восходящей джазовой звездой Raykhona & jazz band на панорамной крыше. Ты услышишь живой джаз на уютной панорамной крыше при свечах в исполнении ослепительной Райхоны, которая перенесет тебя в удивительный по своему внешнему облику и энергетике город Нью-Йорк 1940 года, где ты сможешь насладиться самыми изысканными звуками живой музыки. Ведь Нью-Йорк, пожалуй, один из самых известных мегаполисов, имеющий богатую историю и необыкновенный колорит..от бурного Таймс-сквер и невероятно стильного района Soho до самого темного уголка Бронкса — царство крайностей. И этот город вдохновлял и вдохновляет сотни музыкантов посвящать ему песни. Приходи отметить первый день весны, и растворится в удивительно красивом голосе вокалистки Райхоны, которая подарит тебе частичку этого невероятного Мегаполиса, когда сценой правили такие деятели искусств как Синатра, Армстронг, Элла Фиджеральд, Освальдо Фаррес, Глен Миллер и другие яркие джазмэны.

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