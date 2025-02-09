Валлийцы дарят друг другу резные ложки, мексиканские индейцы свистят, а немцы сажают деревья. Знаешь, что это всё значит? Это необычные способы разных народов рассказать друг другу о своих нежных чувствах. Но есть и универсальный язык любви – и это музыка. Roofevents приглашает на особый вечер, насквозь пронизанный легендарными хитами о любвиТы услышишь, как боготворили друг друга в 30-е, гуляли под луной в 60-е и украдкой целовались в 90-е. Насладишься хитами Адриано Челентано, Шарля Азнавура, ABBA, Мирей Матьё и других. И всё это на 7 языках мира с невероятным панорамным видом на столицу! Романтическая премьера на теплой крыше соединит в себе культуры и эпохи тончайшим полотном музыки. Ты услышишь хорошо знакомые и такие чувственные композиции из 8 разных десятилетий на 7 языках: «Une vie d’amour», «Mamma Mia», «Historia de un amor», «Sway», «Sous le ciel de Paris», «Tbiliso», «Sara perche ti amo» и многие другие. Легкий джаз, эмоциональные гитарные партии и сильный вокал - европейский бэнд «Elena et les garcons» и Roofevents поведают мировую историю любви на языке музыки.