Семь лет — срок немалый. За это время вырос не просто лейбл, а сообщество: сотни релизов и десятки резидентов. И отметят это событие мощно — 12 часов музыки без остановки. Эта ночь — способ сказать спасибо каждому, кто был рядом на этом пути. Возможно, этот вечер станет достойным финалом лета и началом нового года для лейбла. Лайн-ап: Taisha Waeiss W.D.L TULUS Nopopstar Jumango Kholina Georgie Navi Sorkin Roberto Gajanny Monado Arsia Sham Jam F.A.R. Re Power Monado Utin Nobe Deflee Benesh