Вечеринка в чест юбилея радио «5БУКВ». В честь этого на каждой из 3 сцен, включая уличную, будут выступать: - ГОСТ ЗВУК 4+4 (low808, Vtgnike, Flaty, OL) - dx2ov - Skunk York - Sablemik - Walter Shandy - Time Crusader - Anned - lol123 - Michura - Сигаретный Лох - Raw Mane - Cronix - Begovoi - Moono - Кирилл Мугниев - Луч - All in