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5БУКВ Радио — 10 лет

НИИ Снегири, Варшавское шоссе 58с1

Начало:

Завершение:

от 600₽ до 1800₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Вечеринка в чест юбилея радио «5БУКВ». В честь этого на каждой из 3 сцен, включая уличную, будут выступать: - ГОСТ ЗВУК 4+4 (low808, Vtgnike, Flaty, OL) - dx2ov - Skunk York - Sablemik - Walter Shandy - Time Crusader - Anned - lol123 - Michura - Сигаретный Лох - Raw Mane - Cronix - Begovoi - Moono - Кирилл Мугниев - Луч - All in

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