Вечеринка от резидентов независимой радиостанции 5/8 : radio. В лайнапе: BOGDAN BOICHUK / DJAMA / TANYA ROTAR / AYOKEH / ROBSN / ANDREY PANIN / TIMUR OMAR / ANDREI ZHILIN B2B ANDREY LIPA / DIMA STUDITSKY B2B DIMA SAFRONOV Вход по регистрации до 19:00. Наличие регистрации не гарантирует вход и не эквивалентно брони стола в ресторане. Забронировать стол +7 999 348 50 66 / FC / DC