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5/8 : radio session at Yauza

Yauza
Подколокольный пер., 16, стр. 4

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от 0₽ до 1000₽
Возраст 21+
Вечеринки

Про событие

Вечеринка от резидентов независимой радиостанции 5/8 : radio. В лайнапе: BOGDAN BOICHUK / DJAMA / TANYA ROTAR / AYOKEH / ROBSN / ANDREY PANIN / TIMUR OMAR / ANDREI ZHILIN B2B ANDREY LIPA / DIMA STUDITSKY B2B DIMA SAFRONOV Вход по регистрации до 19:00. Наличие регистрации не гарантирует вход и не эквивалентно брони стола в ресторане. Забронировать стол +7 999 348 50 66 / FC / DC

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