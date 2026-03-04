Фотохудожница Дарья Шарова представит персональную выставку, посвящённую Тибету — одному из самых закрытых и мифологизированныех пространств мира. Проект стал результатом трёхнедельного путешествия по Тибету и маршрута вокруг горы Кайлас — 56 километров пути на высоте более 5700 метров. Этот опыт лёг в основу серии работ, в которых документальная точность соединяется с тонким исследованием культурной памяти, пространства и человеческого восприятия. В экспозиции будут представлены авторские фотографии, снятые на Fujifilm XT-5, а также артефакт, привезённые из Тибета, — как материальные свидетельства его уникального культурного слоя. Фактура монастырских стен, молитвенные флаги как визуальный символ времени, горные ландшафты и неожиданные детали повседневности складываются в атмосферный рассказ о месте, где реальность ощущается иначе. Режим работы: ВТ-ВС с 12:00 до 20:00