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56 километров тишины

11.12 Галерея, 4-й Сыромятнический переулок, 1/8с9

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Бесплатно
Возраст 12+
Выставки

Про событие

Фотохудожница Дарья Шарова представит персональную выставку, посвящённую Тибету — одному из самых закрытых и мифологизированныех пространств мира. Проект стал результатом трёхнедельного путешествия по Тибету и маршрута вокруг горы Кайлас — 56 километров пути на высоте более 5700 метров. Этот опыт лёг в основу серии работ, в которых документальная точность соединяется с тонким исследованием культурной памяти, пространства и человеческого восприятия. В экспозиции будут представлены авторские фотографии, снятые на Fujifilm XT-5, а также артефакт, привезённые из Тибета, — как материальные свидетельства его уникального культурного слоя. Фактура монастырских стен, молитвенные флаги как визуальный символ времени, горные ландшафты и неожиданные детали повседневности складываются в атмосферный рассказ о месте, где реальность ощущается иначе. Режим работы: ВТ-ВС с 12:00 до 20:00

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