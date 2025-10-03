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Вечнозелёный лейбл It’s good to be a tree отпразднует свой первый юбилей. За это время лейбл оброс резидентами со всего мира и приобрёл своё узнаваемое звучание. Сейчас это окрепшее Деревце, стабильно цветущие новыми релизами и выпускающее музыкальные плоды.
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