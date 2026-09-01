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5 неожиданных вин на все случаи жизни

винотека Vinissimo, Староконюшенный переулок, 19

Начало:

Завершение:

4000₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Поговоришь о вине, которое выбирают не только по сорту или региону, но и по случаю. Одно хочется пить на шумной вечеринке, другое — идеально подходит для первого свидания, а третье создано для вечера, когда хочется выключить телефон и никому ничего не объяснять. Ты попробуешь пять вин с совершенно разным характером и разберёшься, какое лучше выбрать для каждого случая. Узнаешь винные лайфхаки и советы, откроешь неожиданные сочетания и найдёшь вина, которые захочется сразу записать в любимчики. В стоимость билета включены дегустация пяти вин и небольшие закуски.

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