Поговоришь о вине, которое выбирают не только по сорту или региону, но и по случаю. Одно хочется пить на шумной вечеринке, другое — идеально подходит для первого свидания, а третье создано для вечера, когда хочется выключить телефон и никому ничего не объяснять. Ты попробуешь пять вин с совершенно разным характером и разберёшься, какое лучше выбрать для каждого случая. Узнаешь винные лайфхаки и советы, откроешь неожиданные сочетания и найдёшь вина, которые захочется сразу записать в любимчики. В стоимость билета включены дегустация пяти вин и небольшие закуски.