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5 Ключей к управлению стрессом и возвращению энергии

Центр «Эволюция Духа»
Гончарная улица, 35/5с2

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+

Про событие

Осень. Короткий день, длинные списки задач, постоянное чувство, что ты не вывозишь. Знакомо ощущение, когда работа и рутина выжали тебя как лимон, а на самое важное — на себя и близких — сил просто не остаётся? Выгорание — это не просто усталость. Это туман в голове, тревога и состояние, когда ты теряешь контроль над своей жизнью. Пришло время нажать на «Перезагрузку». На этой бесплатной встрече с практикующим психологом Екатериной Стацевич не будем говорить общими фразами. Тебе дадут 5 конкретных, рабочих ключей, чтобы вернуть себе себя. Ты узнаешь, как вернуть себе ясный ум и энергию для жизни, а не только для работы, без сложных эзотерических практик и абстрактной философии, даже если у тебя катастрофически нет времени, ты скептически относишься ко «всем этим практикам» и кажется, что выгорание уже победило. Ты уйдёшь не с теорией, а с практическими инструментами, которые можно применять уже на следующий день — прямо на рабочем месте или дома, чтобы мгновенно снизить уровень стресса, восстановить концентрацию и почувствовать внутреннюю опору. Это товй первый шаг, чтобы перестать выживать и начать жить в ресурсе.

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