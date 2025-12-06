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404zero — Isotrp

ДК «Альфа Кристалл»
Самокатная улица, 4с11

Начало:

Завершение:

1504₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное

Про событие

Это смелое погружение в мир, где аудиовизуальные истории оживают благодаря голосам вымышленных персонажей. Предстоящее шоу — это не просто продолжение последнего альбома ISOTRP, выпущенного в 2023 году; это новая глава, где музыка и видео сливаются в единое целое, демонстрируя уникальный синтез звука и образа. Чего ожидать? От глубоко аналоговых звуков, синхронизированных с деконструированной генеративной анимацией в реальном времени, до полностью цифрово сгенерированного аудио и видео. 404zero — A\V live

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