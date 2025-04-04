Вечеринка в честь Дня Рождения DZHURA, основателя семейства концептуальных музыкальных лейблов электронной музыки Symbiont Records и «Вселенной симбионтов», научно-популярного мультиформатного проекта, соединяющего музыку, комиксы и иммерсивные шоу. В этот день в пространстве Sтанция 2025 в Москве соберутся 60 диджеев, резидентов 7 лейблов Symbiont Records, и создадут на 7 танцполах разных жанров, и в 14 тематических локациях иммерсивное погружение во «Вселенную симбионтов», раскрывая мир будущего 25хх годов, переживший катастрофу, где искусственный интеллект и звуковые технологии вышли за рамки созидания, а мир людей стал совершенно иным… Гостей ждет увлекательная вечеринка в большом креативном пространстве с большим количеством необычных фотозон в стиле киберпанк и футуризм, вдохновленные научно-фантастическими фильмами, где на разных локациях будут представлены 7 лейблов Symbiont Records в жанрах Techno, Tech House, Organic & Afro House, Melodic Techno, Breaks & Breakbeat и Drum & Bass. А также на мероприятии будут предложены иммерсивные квесты с актерами по комиксу «Вселенной симбионтов», два концептуальных SYM-бара и вещевой маркет, которые раскроют сеттинг мира и познакомят гостей с сюжетом и главным героем всей саги — DZHURA.