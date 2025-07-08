Дата не в календаре, за пределами конвенции. Четыре художника встретились, чтобы сотворить пространство и форму волшебства переживаний. Любое произведение искусства это целое. И оно передаёт и включает множество характеристик, акцентов. Четыре художника (Мария Миклушевская, Хуянь Лиянь, Анна Быкова и Дмитрий Логинов) работающие в разных стилях и с разными материалами, встретились, чтобы исследовать тему «Что такое быть человеком?» Разные работы, разные акценты и темы переживания, что затрагивают художники. Возможно для кого-то работа будет подсказкой, будет помощью, чтобы сопережить и увидеть себя в этом и двинуться дальше в глубь осознаваний и человеческих природ, и человеческих чувств и осознать. Что же это за величие быть человеком? Быть творцом себя, своей жизни и мира. В самой мастерской-галерее открытая творческая атмосфера. Чтобы каждый гость смог познакомиться с художниками, с собой, с творчеством и просто зарядиться позитивом и радостью. Каждый день с 10 до 20, по предварительной записи по телефону.