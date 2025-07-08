ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

40 июля

Художественная мастерская и галерея «Люди», улица Большие Каменщики, 9сС

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 6+
Выставки

Про событие

Дата не в календаре, за пределами конвенции. Четыре художника встретились, чтобы сотворить пространство и форму волшебства переживаний. Любое произведение искусства это целое. И оно передаёт и включает множество характеристик, акцентов. Четыре художника (Мария Миклушевская, Хуянь Лиянь, Анна Быкова и Дмитрий Логинов) работающие в разных стилях и с разными материалами, встретились, чтобы исследовать тему «Что такое быть человеком?» Разные работы, разные акценты и темы переживания, что затрагивают художники. Возможно для кого-то работа будет подсказкой, будет помощью, чтобы сопережить и увидеть себя в этом и двинуться дальше в глубь осознаваний и человеческих природ, и человеческих чувств и осознать. Что же это за величие быть человеком? Быть творцом себя, своей жизни и мира. В самой мастерской-галерее открытая творческая атмосфера. Чтобы каждый гость смог познакомиться с художниками, с собой, с творчеством и просто зарядиться позитивом и радостью. Каждый день с 10 до 20, по предварительной записи по телефону.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

3500₽

Экосообщества сегодня
Экосообщества сегодня
до

300₽

Айвазовский. Ожившие полотна
Айвазовский. Ожившие полотна
до

1000₽

Сон в музее
Популярное
Сон в музее
до

от 1400₽

Только не говори маме
Только не говори маме
до

700₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста