Усталый режиссёр в череде актёрских анкет ищет ту самую Татьяну Ларину. В этот раз он разочаровывается и даёт возможность выбора зрителям. На спектакле-кастинге ты сможешь проследить как четыре актрисы из разных эпох проходят четыре раунда заданий, чтобы одна из них получила роль-мечты. В конце спектакля именно публика решает, кто же был ближе к «милому идеалу», и актуален ли этот идеал сейчас вообще. Финал спектакля непредсказуем, предсказуемо одно — рассуждение о судьбе идеала русской женщины в разные эпохи. Продолжительность: 2 часа 40 минут.