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4 Танечки

Циники
3-й Сыромятнический переулок, 3/9с1

Начало:

Завершение:

от 2300₽ до 4300₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Усталый режиссёр в череде актёрских анкет ищет ту самую Татьяну Ларину. В этот раз он разочаровывается и даёт возможность выбора зрителям. На спектакле-кастинге ты сможешь проследить как четыре актрисы из разных эпох проходят четыре раунда заданий, чтобы одна из них получила роль-мечты. В конце спектакля именно публика решает, кто же был ближе к «милому идеалу», и актуален ли этот идеал сейчас вообще. Финал спектакля непредсказуем, предсказуемо одно — рассуждение о судьбе идеала русской женщины в разные эпохи. Продолжительность: 2 часа 40 минут.

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