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3/Fest

Склад №3
Малая Семёновская улица, 5с2

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от 300₽ до 400₽
Возраст 16+
Концерты
Фестивали

Про событие

Гиг-одиссея на Складе №3. В трех главах. Жесткие склейки — большой диапазон красок. Ты то танцуешь, то медитируешь. И то, и другое нормально. Funky Punch Классический супербэнд, состоящий из самостоятельных и давно зарекомендовавших себя музыкантов. Смесь фанка, хип-хопа и всех танцевальных жанров сразу. Дрожжжь Фрешмен as is. Утяжеленный джаз-рок с глубокой русскоязычной лирикой. Хорошо артикулируемые партии и guitar-free минимализм. Вставка Бледный свет едва пробивается сквозь жалюзи. Я докуриваю, сигарета с шипением сминается о край стола и разбрасывая искры падает на пол. Она сидит в дальнем углу комнаты и тень скрывает ее лицо. Ей тут не место, в этом полном разочарований и дыма гадюшнике. Вход — 300 руб. в предпродаже, 400 руб. — на входе.

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