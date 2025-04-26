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У одной из соосновательниц Ифь день рождения. Приходи поздравлять и обнимать Дашу. Отмечать планируют громко с таким же громким лайн-апом, и куда без диджей-сета от самой именинницы: Dshvna (B-Day Set) Mark Schedrin Magin b2b Roslichenkos Dj Igor Bychkov FC/DC
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