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25

If, Большой Трёхсвятительский переулок, 2/1с1

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

У одной из соосновательниц Ифь день рождения. Приходи поздравлять и обнимать Дашу. Отмечать планируют громко с таким же громким лайн-апом, и куда без диджей-сета от самой именинницы: Dshvna (B-Day Set) Mark Schedrin Magin b2b Roslichenkos Dj Igor Bychkov FC/DC

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