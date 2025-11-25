15 172
1-я улица Энтузиастов, д. 3, стр. 2
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Завершение:
от 1500₽ до 3000₽
Возраст 18+
Спектакли
Необычное
Про событие
Документальный танцевальный спектакль. 15 172 — порядковый номер, который получил Ильдар Алекбаев в СПИД- центре, когда узнал о своем положительном статусе 10 лет назад. Этот номер означает, каким по счету зараженным человеком он является в Республике Татарстан. Спектакль «15 172» — это история, рассказанная от первого лица, откровенно и без прикрас. Стигматизация общества, поддержка друзей и честный разговор о себе и других.
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