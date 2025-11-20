Событие для всех, кто интересуется современным декоративно-прикладным искусством и керамикой. Организатор проекта — Виталий Хитро , куратор и создатель маркета «4 Сезона». Главная участница выставки — художница-керамист Софья Яковлева и её мастерская NoName Ceramics. Зрителей ждет коллекция из 1001 уникальной вазы, созданной Софьей и её друзьями — художниками, керамистами и мастерами стекла. Каждая работа — это исследование формы, пустоты, фактуры и цвета. «1001 ваза» — это визуальное размышление о границах между утилитарным и художественным, ремеслом и искусством. На выставке будет представлена авторская флористика от студии «Сквозь сад», которая дополнит вазы букетами. Флористы помогут собрать букет для выбранной вазы. 20-23 ноября с 12:00 до 20:00