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1001 Ваза

Артплей
Нижняя Сыромятническая, 10, стр. 7

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Бесплатно
Возраст 0+
Выставки

Про событие

Событие для всех, кто интересуется современным декоративно-прикладным искусством и керамикой. Организатор проекта — Виталий Хитро , куратор и создатель маркета «4 Сезона». Главная участница выставки — художница-керамист Софья Яковлева и её мастерская NoName Ceramics. Зрителей ждет коллекция из 1001 уникальной вазы, созданной Софьей и её друзьями — художниками, керамистами и мастерами стекла. Каждая работа — это исследование формы, пустоты, фактуры и цвета. «1001 ваза» — это визуальное размышление о границах между утилитарным и художественным, ремеслом и искусством. На выставке будет представлена авторская флористика от студии «Сквозь сад», которая дополнит вазы букетами. Флористы помогут собрать букет для выбранной вазы. 20-23 ноября с 12:00 до 20:00

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