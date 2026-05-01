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Вечеринки
Про событие
Начало майских праздников, время, когда город замедляется днём и оживает ночью. Среди выступающих: HIGHLITE / ZAKIR / KIIDA / KIRICH / NELLI — резиденты и друзья, создающие атмосферу, в которой легко раствориться и остаться до утра. Состояние, в котором никуда не нужно спешить и можно позволить себе больше. Оставь планы на потом — эта ночь стоит внимания.
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