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«Русский Крест» Евгения Миронова

площадь Мира, 2Б

Начало:

Завершение:

от 3500₽ до 12000₽
Возраст 16+
Выставки
Спектакли
Концерты
Необычное

Про событие

По задумке режиссёра Марины Брусникиной в концерте поэзия в прочтении Евгения Миронова соединяется с авторской электронной музыкой Николая Попова и народным звучанием фольклорного ансамбля «Комонь». Идея воплотить на сцене поэму «Русский Крест» пришла Евгению Миронову после общения со старцем Илием, который был духовником Николая Мельникова и трагически пережил его гибель, поэтому его желанием было, чтобы это произведение в театре или в кино увидело больше людей.

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