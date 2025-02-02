По задумке режиссёра Марины Брусникиной в концерте поэзия в прочтении Евгения Миронова соединяется с авторской электронной музыкой Николая Попова и народным звучанием фольклорного ансамбля «Комонь». Идея воплотить на сцене поэму «Русский Крест» пришла Евгению Миронову после общения со старцем Илием, который был духовником Николая Мельникова и трагически пережил его гибель, поэтому его желанием было, чтобы это произведение в театре или в кино увидело больше людей.