Фестиваль «Площадь Эмпатии» — мост между локальной сибирской музыкой и общероссийской сценой. Пространство, где талантливые, но пока малоизвестные артисты получают возможность выступить на одной площадке с признанными исполнителями. Это не просто концерт, а настоящий творческий диалог, где исполнители обмениваются энергией, опытом и вдохновением. Здесь прозвучат мощные выступления хедлайнеров и локальных музыкантов, чьи песни останутся с тобой надолго. Фестиваль пройдёт в сердце Красноярска — на площадке Музейного центра «Площадь Мира», где музыка и современное искусство переплетаются воедино. Современные инсталляции оживают в такт музыке, создавая мультисенсорный опыт. Границы между сценой и зрителем стираются благодаря нестандартному зонированию пространства. Сцены фестиваля предложат вариативность звучания: от камерной акустики в музейных залах до мощного звука главной сцены. Динамичное пространство позволит свободно перемещаться между музыкальными площадками, арт-объектами и зонами отдыха, создавая собственный маршрут впечатлений. Этот синтез искусств создаст эффект «живого организма», где музыка и визуальные образы будут взаимодействовать, предлагая зрителям полностью погрузиться в происходящее. Так же на фестивале будет проходить арт-маркет, где ты сможешь познакомиться с работами молодых художников, приобрести оригинальные произведения и поддержать местных авторов. «Площадь Эмпатии» — это место встречи разных людей и звуков, способ услышать и быть услышанным без предубеждений. Программа: Электронная сцена / Платформа 20:00-20:30: перерыв* 20 минут 21:45-22:30: катя милтей 00:15-01:00: DJ KARM Живая сцена / Полиэкран 20:45-21:30: Где Фантом акустическая сцена / центр Светлых залов 19:30-20:00: МУМУ 22:45-23:15: The Just 18:15-18:45: Монголоид 19:15-19:45: Картины Прошлого Стоимость входного билета с 1 июля — 1250, в день события 1500. Мероприятие будет проходить 19 июля с 18:00 до 01:00, войти можно будет с 17:30 до 00:00.