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Перерыв

Музейный центр «Площадь Мира»
площадь Мира, 1

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Завершение:

350₽
Возраст 16+
Выставки
Спектакли
Вечеринки
Фестивали
Еда

Про событие

Однодневный фестиваль, превращающий Музейный центр «Площадь Мира» в пространство отдыха, творчества и общения. Пространства музея работают как единая фестивальная экосистема. Летом музей живёт иначе: свет длится дольше, ритм становится тише, границы стираются — улица затекает внутрь. Можно лежать в зоне платформы под диджей-сет, перемещаться между арт-маркетом и гаражкой, перекусить и освежиться летними напитками от местных проектов. Непонятно, где заканчивается город и начинается музей. Фестиваль собирает локальное комьюнити — художников и ремесленников, музыкантов и бренды. «Перерыв» построен на поддержке и сопричастности: здесь можно купить авторскую керамику или книгу у независимого книжного, услышать музыку, собранную специально для этого вечера. В течение дня по залам проходят экскурсии, случаются перформансы, работают мастер-классы. Полную программу фестиваля можно посмотреть на сайте музея: https://mira1.ru/events/art-festival-pereryv

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