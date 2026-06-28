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Перерыв
площадь Мира, 1
Начало:
Завершение:
350₽
Возраст 16+
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Про событие
Однодневный фестиваль, превращающий Музейный центр «Площадь Мира» в пространство отдыха, творчества и общения. Пространства музея работают как единая фестивальная экосистема. Летом музей живёт иначе: свет длится дольше, ритм становится тише, границы стираются — улица затекает внутрь. Можно лежать в зоне платформы под диджей-сет, перемещаться между арт-маркетом и гаражкой, перекусить и освежиться летними напитками от местных проектов. Непонятно, где заканчивается город и начинается музей. Фестиваль собирает локальное комьюнити — художников и ремесленников, музыкантов и бренды. «Перерыв» построен на поддержке и сопричастности: здесь можно купить авторскую керамику или книгу у независимого книжного, услышать музыку, собранную специально для этого вечера. В течение дня по залам проходят экскурсии, случаются перформансы, работают мастер-классы. Полную программу фестиваля можно посмотреть на сайте музея: https://mira1.ru/events/art-festival-pereryv
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