Спектакль-перформанс о русском языке без слов. Это необычный опыт, позволяющий: взглянуть на алфавит как на самость, которую люди часто упускают, следуя за красной нитью повествования. Отправная точка спектакля – русское слово, проросшее через культуру Серебряного века. В постановке язык не просто средство общения, а главный персонаж и материал для пластического и звукового эксперимента. Хореография, музыка и слово складываются в единое высказывание о том, как рождается смысл и как устроен наш культурный код. В центре драматургии – внутренний конфликт самого языка. Он видоизменяется, вступает в противоборство с самим собой: устоявшиеся формы и смыслы мертвого языка встречаются с энергией и хаосом языка живого. Эта борьба – главный двигатель спектакля, который в финале приводит к синтезу и рождению обновленного целого как замысла. Также тебя ждёт выставка «33 буквы судьбы». Это выставка от красноярских студентов-дизайнеров, которые визуализировали букварь, наделив каждое его составляющее своим характером.