Опыт погружения в авторские треки не в танце, а во сне. Всё просто — тебе предложат прилечь и закрыть глаза. Начнёт играть успокаивающая музыка, погружающая в медитативное состояние. Йога-практик будет рассказывать о дыхательных техниках, делая которые вы отпустите все беспокойные мысли. Расслабляющее пространство, атрибуты сна, мелодичные треки — ты не только услышишь авторские группы Красноярска, но и очистишь свой разум. На концерте выступят две группы: — Дожди — их басы и воздушные голоса напоминают тот сон, в который хочется постоянно возвращаться — Картины прошлого — их звучание погружает в сумерки, подобные дрёме