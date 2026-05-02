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Cпящий концерт

Музейный центр «Площадь Мира»
площадь Мира, 1

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Концерты
Необычное

Про событие

Опыт погружения в авторские треки не в танце, а во сне. Всё просто — тебе предложат прилечь и закрыть глаза. Начнёт играть успокаивающая музыка, погружающая в медитативное состояние. Йога-практик будет рассказывать о дыхательных техниках, делая которые вы отпустите все беспокойные мысли. Расслабляющее пространство, атрибуты сна, мелодичные треки — ты не только услышишь авторские группы Красноярска, но и очистишь свой разум. На концерте выступят две группы: — Дожди — их басы и воздушные голоса напоминают тот сон, в который хочется постоянно возвращаться — Картины прошлого — их звучание погружает в сумерки, подобные дрёме

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