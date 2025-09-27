Женский стендап
Красная улица, 5
Начало:
Завершение:
от 2000₽ до 7000₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Первое шоу, которое стало площадкой для женщин-комиков. Женский юмор может шокировать — если вы думаете, что женщины не ругаются, не жалуются на детей и ещё множество всяких «не». Для комиков проекта нет запретных тем. Они честно говорят о том, что их не устраивает. Девушки откровенно и смешно высмеивают стереотипы семейной жизни, которые столетиями культивировались в обществе, откровенно заявляют о том, что быть хорошей матерью вообще-то очень сложно, и о том, как важно в замужестве оставаться отдельной личностью со своими интересами. На сцене: Инга Стоколяс, Карина Мейханаджян, Саша Муратова, Надя Джабраилова, Маргарита Родина, Белла Малу, Елизавета-Варвара Аранова.
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