Запах скошенной травы
улица Коммунаров, 268А
Начало:
Завершение:
от 1000₽ до 5000₽
Возраст 18+
Спектакли
Про событие
Как говорили наши предки: «В природе произрастания сахарного тростника нет ничего такого, что говорило бы о том, что его сахар должен подслащивать кофе для человека». «Запах скошенной травы» — это спектакль, наполненный знакомыми ароматами прошлого, тёплыми разговорами о любви, космической пыли и литературе за чашкой кофе. 10 11 сентября в 19:00
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