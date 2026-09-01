Как говорили наши предки: «В природе произрастания сахарного тростника нет ничего такого, что говорило бы о том, что его сахар должен подслащивать кофе для человека». «Запах скошенной травы» — это спектакль, наполненный знакомыми ароматами прошлого, тёплыми разговорами о любви, космической пыли и литературе за чашкой кофе. 10 11 сентября в 19:00