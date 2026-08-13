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  1. Краснодар
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Восемь женщин

Театр «МОЙ»
Зиповская улица, 5В

Начало:

Завершение:

от 1700₽ до 2200₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Спектакль-детектив по пьесе Робера Тома. Однажды утром главу семейства и хозяина дома находят мёртвым в спальне. Его близкие родственницы, супруга, дочери и служанка устраивают своё собственное расследование и поиск убийцы. 13, 14 августа в 19:30 15, 16 августа в 18:30 Продолжительность: 2 часа 15 минут

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