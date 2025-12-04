Впервые в Краснодаре. Крупнейшее стендап-сообщество России запускает Медиалигу. 6 месяцев местные знаменитости будут бороться за звание сильнейшего и возможность попасть в суперфинал в Москве. Главный приз - 333 333 рубля 33 копейки. Блогеры, бизнесмены, спортсмены и ведущие, которых ты знаешь, выйдут на сцену и покажут, на что способны. Турнир пройдет в 10 городах и соберет больше 200 участников. Это второй из трех концертов на стадии 1/8 финала в Краснодаре. Лучшие пройдут в 1/4 финала. Поддержи своего фаворита с самого старта.