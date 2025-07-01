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Стендап
Про событие
Региональный этап всероссийского фестиваля Всем Стендап. Это фестиваль для тех, кто хочет попробовать свои силы в Стендапе и открыть для себя новое. В этот вечер на сцене выступят представители развлекательной индустрии и бизнеса. Комики шутят, зрители выбирают лучшего. Победитель пройдет в суперфинал и получит шанс выиграть 100 000 рублей в Москве! Всем Стендап!
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