Возраст 18+
Стендап
Про событие
В этот вечер для тебя выступит участник онлайн и ТВ проектов: Владимир Темляков. «Стендап для меня способ посмотреть через призму юмора на события в моей жизни, которые я не могу изменить.» - говорит Темляков. Стендап концерт участника таких ТВ проектов как: Открытый микрофон и Comedy Баттл на телеканале ТНТ. Интеллигентный юмор без пошлости.
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