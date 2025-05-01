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Владимир Темляков

The Rock Bar Small Stage, Красная улица, 76литА

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

В этот вечер для тебя выступит участник онлайн и ТВ проектов: Владимир Темляков. «Стендап для меня способ посмотреть через призму юмора на события в моей жизни, которые я не могу изменить.» - говорит Темляков. Стендап концерт участника таких ТВ проектов как: Открытый микрофон и Comedy Баттл на телеканале ТНТ. Интеллигентный юмор без пошлости.

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