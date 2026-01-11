Осенний театрализованный маркет-поликлиника. В субботу и воскресенье врачи-продавцы откроют свои кабинеты. У каждого — загадка, задание, а самое главное вещи с историей. Пройдя квест - найдёшь своё, забрав с собой рецепт от хандры. 24-25 октября с 12:00 до 19:00