Возраст 0+
Необычное
Фестивали
Про событие
Осенний театрализованный маркет-поликлиника. В субботу и воскресенье врачи-продавцы откроют свои кабинеты. У каждого — загадка, задание, а самое главное вещи с историей. Пройдя квест - найдёшь своё, забрав с собой рецепт от хандры. 24-25 октября с 12:00 до 19:00
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи