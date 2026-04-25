Мне очень страшно. Мне страшно остаться в одиночестве. Страшно, что вас однажды не будет в моей жизни. Страшно от мысли, каким человеком я стану. Я уже надеваю маски, когда общаюсь с друзьями. Стремлюсь быть выше, лучше, упорнее других. Стараюсь стать настоящей личностью, человеком с большой буквы. И в каждом моём действии — сомнение: «А правильно ли я поступаю? А что подумают другие?» Мам, наверное, это всё очень важно, но я хочу честно признаться — мне нужно совсем не это. Всё, чего мне не хватает — это крепких объятий. А когда опускаются руки — знать, что меня всё равно любят. Просто за то, что я — это я. Без пятёрок в дневнике, золотых медалей и хорошей зарплаты. Я просто хочу быть собой. И ты знаешь, сегодня я не стану лучше, но я буду очень стараться, чтобы ты могла мной гордиться. А потом давай вместе посидим и поговорим как раньше. Ты тихонько обнимешь меня и скажешь, что всё будет хорошо. Я люблю тебя, мам...