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Самые любимые рок-хиты прозвучат от профессиональных музыкантов в трамвае. Уникальная возможность погрузиться в музыкальную атмосферу, попеть песни и потанцевать. Игристое включено. Необходима дополнительная регистрация билетов после покупки по тел. 18 сентября в 19:00 и 21:00
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