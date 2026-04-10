ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Краснодар
  2. События

Рок-трамвай

адрес встречи смотри на сайте

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 14+
Концерты
Необычное

Про событие

Самые любимые рок-хиты прозвучат от профессиональных музыкантов в трамвае. Уникальная возможность погрузиться в музыкальную атмосферу, попеть песни и потанцевать. Игристое включено. Необходима дополнительная регистрация билетов после покупки по тел. 18 сентября в 19:00 и 21:00

Контакты

Телефон

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Bumble Beezy
Bumble Beezy

от 2000₽

Мировые саундтреки при свечах
Мировые саундтреки при свечах

от 1900₽

Караоке с оркестром
Выбор редакции
Караоке с оркестром

от 2500₽

Гансэлло
Гансэлло

от 1500₽

Pyrokinesis
Pyrokinesis

от 2500₽

Гудтаймс
Гудтаймс

от 2000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста