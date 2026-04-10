Самые любимые рок-хиты прозвучат от профессиональных музыкантов в трамвае. Уникальная возможность погрузиться в музыкальную атмосферу, попеть песни и потанцевать. Игристое включено. Необходима дополнительная регистрация билетов после покупки по тел. 18 сентября в 19:00 и 21:00