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Русалка

Дом мецената: иммерсивный театр
Карасунская улица, 98/2

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 16+
Необычное

Про событие

Театрализованная лекция о мифологических существах в культуре, их зарождении и трансформации, о русалках. Лекцию проведёт историк и искусствовед, а в мир иммерсивного театрализованного представления тебя погрузят актёры Дома. На самое глубокое дно, коснувшись сказки «Русалка», примеряя на сказку реалии сегодняшнего дня.

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