Русалка
Карасунская улица, 98/2
Начало:
Завершение:
3000₽
Возраст 16+
Необычное
Про событие
Театрализованная лекция о мифологических существах в культуре, их зарождении и трансформации, о русалках. Лекцию проведёт историк и искусствовед, а в мир иммерсивного театрализованного представления тебя погрузят актёры Дома. На самое глубокое дно, коснувшись сказки «Русалка», примеряя на сказку реалии сегодняшнего дня.
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