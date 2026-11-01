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Айседора и Есенин

старинный Дом Акритаса, Красная улица, 64

Начало:

Завершение:

3300₽
Возраст 16+
Спектакли
Необычное

Про событие

Иммерсивное представление о любви, жизни и смерти двух выдающихся личностей 20-го века — Сергея Есенина и Айседоры Дункан. В здании, пронизанном историей, пройдут события, относящиеся к более чем столетней эпохе, оно наполнено предметами антиквариата и пропитано атмосферой своего времени. На спектакле, помимо основного действия, тебя ожидает вечеринка 1921 года — вы окунетесь в безудержные веселье того времени. Артисты будут находиться совсем рядом с тобой, всего в вытянутой руке. Приглашаем тебя перенестись в начало 20-го века и исследовать вместе с героями судьбы великих личностей.

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