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Спектакли
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Взрывной, озорной, наполненный хулиганским юмором спектакль по рассказам Аверченко, поставленный в форме игрового театра. Команда «Культурные люди» исследует природу женских капризов и мужского стереотипного мышления. Спектакль заставит вдоволь посмеяться, а также может оказаться довольно полезным — как для взрослых и опытных людей, так и для новичков в области романтических отношений.
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