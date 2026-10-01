ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Краснодар
  2. События

Фантазии Фарятьева

Один Театр
улица Коммунаров, 268А

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 5000₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Спектакль о том, почему мечтать безопаснее, чем жить. В провинциальном городе живут две сестры с матерью, и каждая мечтает о другой жизни. К ним приходит нелепый зубной врач Фарятьев, влюблённый в старшую сестру и убеждённый, что люди прилетели с другой планеты. Этот вечер меняет их жизнь. Чем воспоминание отличается от фантазии? Прошлого больше нет, каждый раз мы собираем его заново: что-то помним точно, что-то додумываем, не замечая подмены. Из того же материала сделаны и мечты, мы просто перекладываем по-новому то, что уже видели. Люба, младшая из сестёр, будет вспоминать этот вечер всю жизнь и однажды перестанет отличать, что было на самом деле, а что она придумала.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Восемь женщин
Восемь женщин
c
по

от 1700₽

Процесс
Выбор редакции
Процесс
c
по

от 1200₽

Жизнь Человека
Жизнь Человека
c
по

от 1600₽

Маленький принц
Маленький принц

от 700₽

Чайка по имени Джонатан Ливингстон
Чайка по имени Джонатан Ливингстон

от 700₽

Я умер от варенья
Я умер от варенья

от 900₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьи