Спектакль о том, почему мечтать безопаснее, чем жить. В провинциальном городе живут две сестры с матерью, и каждая мечтает о другой жизни. К ним приходит нелепый зубной врач Фарятьев, влюблённый в старшую сестру и убеждённый, что люди прилетели с другой планеты. Этот вечер меняет их жизнь. Чем воспоминание отличается от фантазии? Прошлого больше нет, каждый раз мы собираем его заново: что-то помним точно, что-то додумываем, не замечая подмены. Из того же материала сделаны и мечты, мы просто перекладываем по-новому то, что уже видели. Люба, младшая из сестёр, будет вспоминать этот вечер всю жизнь и однажды перестанет отличать, что было на самом деле, а что она придумала.