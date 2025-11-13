Городской преуспевающий невротик, бомж-шизофреник и девушка со змеиным сердцем. Удивительный треугольник! Как говорят во многих американских комедиях, - что может пойти не так? Пьеса сконцентрирована вокруг фигуры главного героя — Джима. Он назначает свидание своей любовнице Барбаре на улице Риверсайд Драйв для того, чтобы с ней расстаться. Он любит свою жену, а любовница — так, кризис среднего возраста. Однако на горизонте возникает совсем другой человек. Странный бездомный шизофреник Фред. Стараясь отвязаться от него поскорее, главный герой, сам того не желая, выливает на бездомного все перипетии своей жизни. Продолжительность 1 час 10 минут.