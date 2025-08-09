Львы получают бесплатные коктейли , а Скорпионы и вовсе бесплатный вход. На входе тебе выдадут особый браслет и зодиакальный паспорт - с обозначением твоего знака зодиака Абсолютно каждый знак зодиака получает привилегию. Это создает особую атмосферу и социальную навигацию - знак зодиака каждого гостя виден как на ладони