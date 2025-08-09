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Вечеринка по знакам зодиака: scorpios gala

«Сплетни» by Anna Asti
Красная улица, 72

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Завершение:

от 500₽ до 1200₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное

Про событие

Львы получают бесплатные коктейли , а Скорпионы и вовсе бесплатный вход. На входе тебе выдадут особый браслет и зодиакальный паспорт - с обозначением твоего знака зодиака Абсолютно каждый знак зодиака получает привилегию. Это создает особую атмосферу и социальную навигацию - знак зодиака каждого гостя виден как на ладони

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