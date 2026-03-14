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Турнир по комедийной импровизации Импульс.Battle

Пятница
улица имени Тургенева, 14/1

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 16+
Стендап

Про событие

На сцене — команды комедийной импровизации. Без сценария, заготовленных шуток и повторов. Всё, что происходит на сцене, рождается прямо в моменте. Каждый раунд — новое задание и новые условия. Импровизаторы создают сцены, персонажей и истории здесь и сейчас, соревнуясь друг с другом в реакции, находчивости и чувстве юмора. В турнире участвуют четыре команды. Каждый игровой вечер на сцене встречаются две команды и играют полноценный комедийный баттл. Всего команды сыграют между собой шесть игр, а по итогам турнира в финал выйдут две команды, набравшие наибольшее количество побед. Выступления оценивает жюри, а ведущий задаёт ритм и направление баттла. Зрители видят живую комедию, которая существует только один вечер и больше никогда не повторится.

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