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Топ стендап

StandUp Bar Krasnodar
Красная улица, 118

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Все комики, которые выйдут на сцену: — Участники телевизионных проектов — Участники различных шоу на VK видео — Авторы, которые пишут шутки для шоу с многомиллионными просмотрами Профессиональная сцена, опытные комики и атмосфера настоящей, живой комедии.

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