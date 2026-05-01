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Стендап
Про событие
Все комики, которые выйдут на сцену: — Участники телевизионных проектов — Участники различных шоу на VK видео — Авторы, которые пишут шутки для шоу с многомиллионными просмотрами Профессиональная сцена, опытные комики и атмосфера настоящей, живой комедии.
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